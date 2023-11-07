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Psikolojik sorunları olan şüpheli köpeğini bıçakladı

Adıyaman'da yaşanan olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir şüpheli, köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçakladığı ve kulübesine koyduğu görülüyor. Köpek tedavi altına alınırken, şüpheli ise gözaltına alındı.