Prusias ad Hypium Antik Kenti, Halk Sağlığı Haftası'nda Mor Işıkla Aydınlatıldı

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, "Halk Sağlığı Haftası"nda farkındalık oluşturmak amacıyla mor ışıkla aydınlatıldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle, "3- 6 Ekim Halk Sağlığı Haftası"nda, tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan antik kentteki 10 bin kişilik tiyatroda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığınca, bireysel ve toplumsal sağlık uygulamaları ile koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek amacıyla her yıl etkinlikler düzenlenen hafta kapsamında, aydınlatma sisteminin döşendiği 100 metre uzunluğa ve 74 metre genişliğe sahip antik tiyatro, farkındalık rengi morla ışıklandırıldı.