Prof. Dr. Teoman Duralı'nın Zonguldak'ta çocukluğunu geçirdiği ev müzeye dönüştürülecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın çocukluk yıllarını geçirdiği evin müzeye dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

BEUN'dan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararıyla BEUN'a tahsis edilen Kilimli ilçesi Kuzyaka Mahallesi'ndeki evde, "Teoman Duralı Felsefe-Bilim Evi ve Müze Projesi" kapsamında çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş'ın evde incelemelerde bulunduğu aktarılan açıklamada, yapının, Duralı'nın hayatı, fikir dünyası ve akademik mirasının tanıtılacağı müze ile bilimsel ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği merkeze dönüştürülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Hafıza alanları, dijital arşiv bölümleri ve çeşitli etkinlik mekanlarının oluşturulmasının planlandığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özölçer, Duralı'nın Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Özölçer, Duralı'nın fikir dünyasını oluşturacak birçok şeyi burada yaşadığına değinerek, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu ev bize tahsis edildi, biz de BEUN olarak Teoman Duralı adına bir felsefe bilim evi ve müzesi yapmayı düşünüyoruz. İnşallah gerekli düzenlemeler yapıp, sayın Teoman Duralı'ya yakışır bir yer yapmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Müzenin, farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin yanı sıra akademisyenler ve felsefe meraklıları için de önemli çekim merkezi olacağını vurgulayan Özölçer, Duralı'nın düşünce dünyasının gelecek nesillere aktarılmasının temel hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Hasta, doktoruna böbreğini verdi

Eşine az rastlanır! Bu kez hasta doktora şifa oldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülistan'ın ablası Aygül Doku: Hayvanın avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar

"Hayvanın kendi avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar"
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı