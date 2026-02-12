Prof. Dr. Ömer Özkan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'de ise ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini tercih etti."

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını, "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" karesini oylayan Özkan, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" eserini seçti."

Fotoğrafları diğerlerinden farklı sanatsal özelliklerine göre değerlendirdiğini belirten Özkan, "Seçim yaparken, düşündürüyor mu hakikaten emek harcanmış mı ve etkiliyor mu? Bu yönlerden baktım. Gazze kategorisinde hakikaten seçim yapmak çok zor. Hepsini oylamak lazım ama beni en çok etkileyen fotoğrafa oy verdim." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.