Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Haber Global ekranlarında yayınlanan programda beklenen İstanbul depremi ile ilgili açıklamalar yaptı.

"SAHİL KESİMİNDE 9 ŞİDDETİNDE HİSSEDİLECEK"

Beklenen İstanbul depreminin sahil kesiminde 9 şiddetinde hissedileceğini açıklayan Görür, 7.2'lik bir depremle İstanbul'da 48 bin binanın yıkılabileceğini ve 320 bin kişinin ölüm riskiyle burun buruna geleceğini söyledi.

"48 BİN BİNA ÇOK HASARLI OLACAK"

Görür, "Şiddetle büyüklük ayrı. İstanbul'da bir milyon 100 bin bina var. 48 bin bina çok hasarlı olacak İBB'nin yaptığı çalışmaya göre; 320 bin kişi ölümle burun buruna. Bazı insanlar çıkıyor herhalde öyle söylettiriliyor 'İstanbul'da deprem olunca 10 bin kişi ölür' Halkı rahatlatmak nasıl rahatlatmaksa.... Bu halkı aldatmaktır" ifadelerini kullandı.