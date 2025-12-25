AK Parti'li Köseoğlu'nun acı günü

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu (53) son yolculuğuna uğurlandı.

Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve 25'inci ile 26'ncı dönem Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşi Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından Köseoğlu için, İskender Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Ayşe Sula Köseoğlu ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, AK Parti Trabzon eski ve yeni dönem milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köseoğlu'nun cenazesi, Çaykara ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde toprağa verildi.