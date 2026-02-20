Haberler

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Caner oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi'ne yeni dekan olarak Prof. Dr. Mustafa Caner atandı. Caner, fakültenin yeni döneminde projeler gerçekleştireceğini belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Yabancı Diller Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Mustafa Caner getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2025 Eylül ayında öğrenci kabulüne başlayan fakültenin dekanlık görevine, Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalında görev yapan Prof. Dr. Mustafa Caner atandı.

Prof. Dr. Caner, yayımladığı mesajda, fakültede yeni projelerin hayata geçirileceği başarılı bir dönem geçirmeyi temenni etti.

Caner, yükseköğretimde yapay zeka uygulamaları, harmanlanmış öğrenme ve yabancı dil eğitiminde teknoloji entegrasyonu alanlarında uluslararası düzeyde yayımlanmış çok sayıda akademik çalışmaya sahip.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti

Yer: Gazze! Fotoğraftaki anormalliği fark edeniniz oldu mu?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular

İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren başkan için karar verildi
MEB tartışılan bildiriyle ilgili harekete geçti! Suç duyurusu yolda

Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu

Fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı

Erdoğan'a cuma namazında sürpriz! CHP'li başkan da vardı
Neymar, hayranlarını yıkan haberi verdi

Hayranlarını kahreden haberi verdi!