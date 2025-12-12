Haberler

Müzisyen Prof. Dr. Murat Salim Tokaç sanat hayatının 45. yılını Beyoğlu'nda kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ney ve tambur sanatçısı, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, 45 yıllık sanat hayatını Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen özel bir konserle kutladı. Konserde ünlü eserleri seslendiren Tokaç, genç sanatçılara ilham vermeyi amaçladığını belirtti.

Ney ve tambur sanatçısı, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, sanat hayatının 45. yılını Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen özel bir konserle kutladı.

"Nefesin Sırrı Mızrabın Sadası" başlıklı konsere, Tokaç'ın öğrencileri, sevenleri ve dostları katıldı.

Yoğun ilginin olduğu konserde usta sanatkar, solo olarak bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un "Tarla Dönüşü" adlı eserini, Arşak Çömlekçiyan'ın ferahfeza ve Mesud Cemil'in nihavent makamlarındaki saz semaileri ile Yalçın Tura'nın "Aşk-ı Memnu" kürdilihicazkar saz semaisini seslendirdi.

Tokaç, ayrıca öğrencisi Deniz Şahin ile Lavtacı Andon'un hüseyni saz semaisini, TRT İstanbul Radyosu tambur sanatçısı Pelin Değirmenci ile "Naz Barı" eserini çaldı.

Haliç Üniversitesi Opera Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekin Çoraklı Kahraman'ın piyanoyla kendisine eşlik ettiği Tokaç, ney ile de besteci ve tamburi Refik Fersan'ın sultaniyegah sirtosunu dinleyicilerin beğenisine sundu.

Tokaç, Haliç Üniversitesi Konservatuvarındaki ekip arkadaşlarına konsere verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sanat hayatı boyunca usta isimlerden dersler aldığını belirten Tokaç, "Onların altında ezilmemek mümkün değildi. Ancak bir tek çıkar yolumuz vardı, hep 'Daha çok çalışacaksın.' derlerdi. Başka çaremiz de yok. Bazen arkadaşlar soruyorlar, 'Önümüzdeki zaman için ne düşünüyorsunuz?' Gençler için söylüyorum her konser bir diğerinin provası olmalı." dedi.

Tokaç, sanat hayatındaki 45 yılın temsili bir sayı olduğuna işaret ederek, tüm enstrümanlarını Arslan Çekici'nin yaptığını ve her yeni sazın kendisi için yeni bir çocuk olduğunu söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencileri de konser sonunda Tokaç'la birlikte sahne aldı. Konserde ayrıca katılımcılara QR kodu ile "Nihavend Taksim" ve "Mehtapta Yakamozlar" eserlerinin kayıtları erişime sunuldu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
Suriye'de düğüne el bombalı saldırı: 33 yaralı

Komşu ülkede düğüne bombalı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Fatih'te 4 katlı binanın zemininde çökme meydana geldi

Evinde otururken bir anda kabusu yaşadı
Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal

Ayranı içip boş kutuyu dolaba koydu! Savunması da skandal
10 gündür otogarda yaşayan avukat oturduğu yerde hayatını kaybetti

10 gündür kaldığı otogarda hayatını kaybetti! Mesleği herkesi şaşırttı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Kahramanmaraş'ta kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kendisinden ayrılan kız arkadaşına kurşun yağdırdı
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! 4 aşçı gözaltında

Meclis'teki taciz skandalı büyüyor! Gözaltı sayısı arttı
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
title