Müzisyen Prof. Dr. Murat Salim Tokaç sanat hayatının 45. yılını Beyoğlu'nda kutladı

Ney ve tambur sanatçısı, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, sanat hayatının 45. yılını Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen özel bir konserle kutladı.

"Nefesin Sırrı Mızrabın Sadası" başlıklı konsere, Tokaç'ın öğrencileri, sevenleri ve dostları katıldı.

Yoğun ilginin olduğu konserde usta sanatkar, solo olarak bestekar Cinuçen Tanrıkorur'un "Tarla Dönüşü" adlı eserini, Arşak Çömlekçiyan'ın ferahfeza ve Mesud Cemil'in nihavent makamlarındaki saz semaileri ile Yalçın Tura'nın "Aşk-ı Memnu" kürdilihicazkar saz semaisini seslendirdi.

Tokaç, ayrıca öğrencisi Deniz Şahin ile Lavtacı Andon'un hüseyni saz semaisini, TRT İstanbul Radyosu tambur sanatçısı Pelin Değirmenci ile "Naz Barı" eserini çaldı.

Haliç Üniversitesi Opera Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ekin Çoraklı Kahraman'ın piyanoyla kendisine eşlik ettiği Tokaç, ney ile de besteci ve tamburi Refik Fersan'ın sultaniyegah sirtosunu dinleyicilerin beğenisine sundu.

Tokaç, Haliç Üniversitesi Konservatuvarındaki ekip arkadaşlarına konsere verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sanat hayatı boyunca usta isimlerden dersler aldığını belirten Tokaç, "Onların altında ezilmemek mümkün değildi. Ancak bir tek çıkar yolumuz vardı, hep 'Daha çok çalışacaksın.' derlerdi. Başka çaremiz de yok. Bazen arkadaşlar soruyorlar, 'Önümüzdeki zaman için ne düşünüyorsunuz?' Gençler için söylüyorum her konser bir diğerinin provası olmalı." dedi.

Tokaç, sanat hayatındaki 45 yılın temsili bir sayı olduğuna işaret ederek, tüm enstrümanlarını Arslan Çekici'nin yaptığını ve her yeni sazın kendisi için yeni bir çocuk olduğunu söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu öğrencileri de konser sonunda Tokaç'la birlikte sahne aldı. Konserde ayrıca katılımcılara QR kodu ile "Nihavend Taksim" ve "Mehtapta Yakamozlar" eserlerinin kayıtları erişime sunuldu.