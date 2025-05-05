Prof. Dr. Levent Öztürk, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi oldu

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği görevine Prof. Dr. Levent Öztürk getirildi.

Prof. Dr. Öztürk, 1969 yılında doğdu. Ortaöğrenimini 1986'da tamamladıktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine giren Öztürk, 1997'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 2002'de Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı ünvanını kazandı.

Yozgat Devlet Hastanesi, ardından Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Öztürk, 2017-2018 döneminde Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekimlik görevini yürüttü.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde Anestezi ve Reanimasyon Kliniği İdari Sorumlusu, ardından kliniğin İdari ve Eğitim Sorumlusu görevlerini üstlenen Öztürk'ün anesteziyoloji, yoğun bakım ve hasta yönetimi alanlarında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda bilimsel makalesi bulunuyor.

Prof. Dr. Levent Öztürk, 2 Mayıs 2025'te Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin Koordinatör Başhekimi oldu.