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Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Van'da okuyucularıyla buluştu

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Van'da okuyucularıyla buluştu
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Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Van’da düzenlenen söyleşide hafızayı güçlü tutmanın en etkili yolunun yazmak olduğunu belirterek öğrencilere sürekli yazmalarını tavsiye etti.

Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Van'da okuyucularıyla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen söyleşiye katılan Aydın, hafızayı güçlü tutmanın en etkili yollarından birinin yazmak olduğunu söyledi.

Öğrencilere sürekli yazmaları tavsiyesinde bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"Aktarmadığın bilgi sırtında yüktür. Not alırsanız Allah nezdinde yüce insan olursunuz. Onun için lütfen yazın. Cesaret çok önemli. Her biriniz büyük buluşlar yapmayı düşünün. Öğrenmenin en iyi yollarından biri öğretmektir. Bilgiyi kendinize saklarsanız aciz olursunuz. Kalem, mürekkep, kağıt kutsaldır. Onun için yazın. Kalemle yazılan her harf beyinde yeni kapılar açar. Çok yazı yazanlar daha iyi hatırlar. Yazarsan kalıcı olur."

Konuşmanın ardından Aydın, okuyucuları için kitaplarını imzaladı.

Programa, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Özkan Bilgin
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