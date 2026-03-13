Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatına dair taziye mesajı yayımladı. Kurum, Ortaylı'nın Türk tarihçiliğine kattığı değerleri ve yetiştirdiği öğrencileri anarak başsağlığı diledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Şeref ve Bilim Kurulu üyesi, Türk tarihçiliğinin kıymetli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk tarihçiliğine yaptığı kıymetli katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle ilim dünyasında müstesna bir yere sahip olan hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
