Prof. Dr. Hayati Misman'ın 60 Yıllık Sanat Kariyeri Retrospektif Sergisi Açıldı

Prof. Dr. Hayati Misman'ın 60 yıllık sanat kariyerine ışık tutan retrospektif sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açıldı.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Hayati Misman Retrospektif" sergisinde sanatçının resim, gravür, heykel ve metal dekupe gibi farklı disiplinlerde 170'ten fazla eseri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Misman, eserlerinin birer günce olduğunu, geçmişe dönüp baktığında anımsadıkları ile geleceğe ilişkin hayallerini, kaygılarını ve beklentilerini yansıttığını ifade etti.

Misman, retrospektif sergilerin önemine dair, "İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'ndeki retrospektif sergiler, Türkiye'de yaşayan sanatçılar için büyük bir önem taşıyor. Buradaki sergim bana 60 yılımın muhasebesini yapma fırsatı verdi. Retrospektif sergiler, sanatçıların eserleri aracılığıyla sanat hayatının tüm aşamalarını yansıtırken gençlere de bir sanat yolculuğunu adım adım sunarak ilham veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Eserlerinin merkezinde kadın figürü bulunan Hayati Misman, kadını varoluşun ve toplumsal kimliğin simgesi olarak ele alıyor. Sanat kariyeri boyunca binlerce öğrenci yetiştiren Misman, çalışmalarına Ankara'daki atölyesinde devam ediyor.

Ayrıca "Hayati Misman Retrospektif" sergisiyle eşzamanlı olarak İbrahim Karaoğlu tarafından hazırlanan kapsamlı katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Sergi, 19 Ocak 2026'ya kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.