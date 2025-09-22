Prof. Dr. Hasan Uslu, Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 15 akademisyenin girdiği listede Uslu, Türkiye'den listeye girebilen dokuz devlet üniversitesi rektöründen biri oldu.

İlk kez 2019'da Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne adını yazdıran Uslu, o tarihten itibaren her yıl listeye girmeyi başardı.

Rektör Uslu, dünyadaki tüm bilim insanları arasında yüzde 2'lik dilimdeki akademisyenlerin sıralandığı listeye 7 kez girmiş oldu.