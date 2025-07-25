Prof. Dr. Halil İnalcık 9. Vefat Yıldönümünde Anıldı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Tarihçilerin Kutbu' olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında rahmetle anarak, ilmi katkıları ve mirası hakkında çok sayıda takdir edici sözler söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Tarihçilerin Kutbu" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 9. yılında andı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarihçiliğinin mihenk taşı, ilim dünyamızın kutup yıldızı Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamız, engin ilmi, kıymetli araştırmaları ve nesiller boyunca sürecek katkılarıyla sadece bizlere değil, tüm insanlığa paha biçilmez bir miras bıraktı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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