Prof. Dr. Gürol: Kadına şiddet evrensel bir problem

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gürol, 'Kadına Yönelik Şiddetin İzleri' konulu panelde yaptığı 'Cinsiyete Dayalı Şiddet-Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı sunumunda, "Kadına şiddet, dünyanın her yerindeki ortak, evrensel bir problemdir" dedi.

Atatürk Üniversitesi, ETÜ ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında 'Kadına Yönelik Şiddetin İzleri' konulu panel düzenlendi. Kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Şiddete Karşı Ses Ol' sloganıyla düzenlenen panel, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda gerçekleştirildi. Panele akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Moderatörlüğünü ETÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtinur Möngü'nün yaptığı panelde, ETÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gürol, 'Cinsiyete Dayalı Şiddet-Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı sunum gerçekleştirdi. İngilizce hazırlanan ve şiddete uğrayan kadınların hikayesine yer verilen bir video da izleten Prof. Dr. Gürol, "İnsanlar şunu düşünebiliyor, biz doğuda yaşadığımız için bu başımıza geldi. Türkiye'de bu böyle Avrupa'da olsaydı bu olmazdı. Asla demeyin. Çünkü dünyanın her yerindeki ortak problemdir. Amerika'da da bu aynı problem devam ediyor. Kanada'da da bu böyle. Orada da insanlar kılık kıyafete takılmış durumda. Gece bardan çıktığı için, kadın sarhoş olduğu için bunu hak ettiği konumunda. O yüzden bu evrensel bir problemdir" diye konuştu.

'İNSAN TİCARETİ EN ÖNEMLİ RİSK'

Yoksulluk ve çatışmanın olduğu ortamlarda şiddetin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ayşe Gürol, şiddetin bağımlılık, yoksulluk, eğitim eksikliği gibi nedenlerden kaynaklandığını anlattı. Prof. Dr. Gürol, ergenler, refakatsiz çocuklar, mülteci, savaş ve afet sonrasında yalnız kalan çocuklar, engelliler, seks işçileri ve kırılgan grupların, risk grubunda yer aldığını ifade etti. UNICEF'in raporlarında geçen istismar örneklerini paylaşan Prof. Dr. Gürol, insan ticareti mağdurlarının yaklaşık yüzde 80'inin cinsel sömürü amacıyla kaçırıldığını söyleyerek, "İnsan ticareti en önemli risk. Buradaki en önemli risklerden birisi de bu refakatsiz kızlarımız, kız çocuklarımız. Çünkü onlar anne babasını kaybedip başka bir yere gitmek istediklerinde ya da daha iyi hayat hayaliyle ailesini arkada bırakıp başka bir yere gitmek isteyen kız çocuklarımız, insan ticareti yapan bu kişiler tarafından av olarak ne yazık ki kullanılıyor. Avrupa'ya göç eden birçok kimsede de bu tür hikayeleri görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN ÇOĞU 25-35 YAŞ GRUBU'

Sunumunda öldürülen kadınlarla ilgili bilgiler de paylaşan Prof. Dr. Gürol, "Kadınlar en çok evlerinde ya da yaşadıkları sokakta öldürülüyor, en çok eşleri tarafından öldürülüyor. Ateşli silah ve kesici alet dediğimiz bıçaklama en çok öldürme yöntemi olarak erkekler tarafından kullanılıyor. Bahanelere baktığınızda, çoğunun bir bahanesi yok. Ayrılmak istemeleri tek neden olabilir. Öldürülen kadınların çoğunluğu 25-35 yaş grubunda. Yani hala üretken ve toplum için çalışabilir, güçlü olabilir ve anne yaşında. Kadınların çoğu da koruma kararı çıkardıkları kişiler tarafından buna maruz kalıyorlar" dedi.

'CEZALARIN CAYDIRICILIĞI YOK'

23 Eylül 2024'te görevi başında şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'dan da örnek veren Prof. Dr. Gürol, "26 tane hakkında suç kaydı olan bir kişi tarafından öldürüldü polis memuru. Neden bu suçlular, hakkında suç kaydı olmasına rağmen dışarıda ve halen suç işlemeye devam ediyor? Ne yazık ki bu suçluların cezalandırılması bazen geç olabiliyor. Bazen bunlar kısa sürede yatıyorlar, çıkıyorlar ama aynen devam ediyorlar. Çünkü cezaların bir caydırıcılığı ne yazık ki yok" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Küçük Durur, 'Medyada Kadına Yönelik Şiddet' başlıklı sunumunda medya dilinin ve görsel içeriğin şiddet algısı üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Karakuş Umar ise 'Türkiye'de Kadın ve Sosyal Etkileşim' konusunda sunum yaptı.