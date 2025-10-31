Haberler

Prof. Dr. Erdal İnönü, Vefatının 18. Yılında Anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Başbakan Yardımcılarından Prof. Dr. Erdal İnönü, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde eşi Sevinç İnönü ve CHP yöneticileri tarafından anıldı. Törende dualar okundu ve İnönü'nün kabrine çiçekler bırakıldı.

Eski Başbakan Yardımcılarından Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski SHP Genel Başkanı İnönü için düzenlenen anmaya eşi Sevinç İnönü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ile Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen törende İnönü'nün kabrine karanfiller bırakıldı.

Özel, yaptığı konuşmada, törende bulunan herkesin Erdal İnönü'nden çok şey öğrendiğini söyledi.

İnönü'nün siyasi kişiliğini anlatan Özel, "Ondan, Türkiye'de insanlar, siyasetle mizahın aynı anda aynı ciddiyetle aynı cümlelerin içinde yer alabileceğini öğrendi. Ondan, çok derin bir zekanın ürünü olan tespitlerin çok yalın şekilde siyasete dahil edilebileceğini öğrendi. Ondan, bize göre erken ama ona göre siyasette vakti gelmiş bir ayrılığı geciktirmemenin de bir demokratlık olduğunu öğrendi." diye konuştu.

Özel, bugün burada Sevinç İnönü'yle birlikte bulunmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Sevinç İnönü'nün yakasındaki CHP rozetine dikkati çeken Özel, "Bu son bir yıl içinde Sevinç Hanım, partiye üye olmaya karar verdiğini beni çok duygulandıran sözlerle aktarmıştı. Bugün partimizin bir üyesi olarak da burada yan yana duruyor, Genel Başkanımızı anıyor olmanın mutluluğu içindeyim." ifadelerini kullandı.

Sevinç İnönü de eşini anmak için düzenlenen törene katılanlara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor

Türkiye'de yıllar sonra 2. vaka! Tedavisi yok, komaya götürüyor
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.