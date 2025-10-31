Prof. Dr. Erdal İnönü, Vefatının 18. Yılında Anıldı

Eski Başbakan Yardımcılarından Prof. Dr. Erdal İnönü, vefatının 18. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Eski SHP Genel Başkanı İnönü için düzenlenen anmaya eşi Sevinç İnönü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ile Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve bazı vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen törende İnönü'nün kabrine karanfiller bırakıldı.

Özel, yaptığı konuşmada, törende bulunan herkesin Erdal İnönü'nden çok şey öğrendiğini söyledi.

İnönü'nün siyasi kişiliğini anlatan Özel, "Ondan, Türkiye'de insanlar, siyasetle mizahın aynı anda aynı ciddiyetle aynı cümlelerin içinde yer alabileceğini öğrendi. Ondan, çok derin bir zekanın ürünü olan tespitlerin çok yalın şekilde siyasete dahil edilebileceğini öğrendi. Ondan, bize göre erken ama ona göre siyasette vakti gelmiş bir ayrılığı geciktirmemenin de bir demokratlık olduğunu öğrendi." diye konuştu.

Özel, bugün burada Sevinç İnönü'yle birlikte bulunmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu dile getirdi.

Sevinç İnönü'nün yakasındaki CHP rozetine dikkati çeken Özel, "Bu son bir yıl içinde Sevinç Hanım, partiye üye olmaya karar verdiğini beni çok duygulandıran sözlerle aktarmıştı. Bugün partimizin bir üyesi olarak da burada yan yana duruyor, Genel Başkanımızı anıyor olmanın mutluluğu içindeyim." ifadelerini kullandı.

Sevinç İnönü de eşini anmak için düzenlenen törene katılanlara teşekkürlerini iletti.