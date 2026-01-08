Haberler

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde oy kullandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Ali Tökel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Tökel, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Tökel, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

Tökel, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde tercihini Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafından yana kullanan Tökel, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
