Anne ile kızını darbeden Profesör Devrim Özkan tutuklandı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan, aynı binada oturduğu kadın avukat ile annesini tehdit ve darp ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Özkan, çıkarıldığı mahkemece darp ve silahla tehdit suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Prof. Dr. Devrim Özkan, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
"PROFESÖR, ANNE İLE KIZINI DARP ETTİ" İDDİASI
Avukat N.B.Ç. ve annesi L.Ö, aynı binada oturdukları Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Özkan hakkında tehdit ve darp iddiasıyla Birecik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan Prof. Dr. Özkan, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "darp ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı.
Gaziantep Üniversitesi Devrim Özkan Politika Güvenlik 3-sayfa Birecik Güncel Hukuk Suç
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