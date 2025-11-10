Haberler

Prof. Dr. Demircioğlu: Oyunlar ve Oyuncaklar Kültürel Değerleri Yansıtmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, çocukların çevrelerini oyun ve oyuncaklarla tanıdığını belirterek, dijital oyunlarda şiddetin, akran zorbalığını tetikleyen unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Oyunların ve oyuncakların milli, dini ve kültürel öğeleri yansıtması gerektiğini ifade etti.

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, oyunların ve oyuncakların milli, dini, kültürel öğeleri yansıtması gerektiğini söyledi.

Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların çevrelerini oyun ve oyuncaklarla tanıdıklarını ifade etti.

Çocuklarda akran zorbalığını tetikleyen en önemli unsurlardan birisinin, şiddet içerikli dijital oyunlar olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Akran zorbalığı, bulaşıcı olan şiddetin bir ürünüdür. Şiddeti tetikleyen diğer bir unsur ise dijital oyunlardır. Eğer dijital oyunlarda şiddet mevcutsa çocuklar, bu dijital oyunlarla yaptığı pratikleri gerçek hayatta, özellikle okullarda akranlarına aktarabiliyor ve şiddet uygulayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Demircioğlu, oyuncağı oyundan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Çin, Amerika ve benzeri ülkeler, içerik üreticisi olarak oyun üretiyor. Yanında da ticari amaçlı o oyunda geçen kahramanların oyuncaklarını üretiyor. Doğal olarak üretildiği ülkenin kodlarına dayalı oyuncaklar üretiliyor." dedi.

Türkiye'nin derin ve kültürel geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Oyun ve oyuncaklar milli, dini ve kültürel öğelerinizi yansıtmalı, bizim kültürümüzün sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı. Bu oyunlar ve oyuncaklar, bizim ahlakımızı, vicdanımızı ve değerlerimizi yansıtmalı." diye konuştu.

Demircioğlu, özellikle dijital oyunlarda misafirperverlik, yardımlaşma ve hoşgörü gibi Türk örf ve adetlerinde öne çıkan değerlerin yer almasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

Televizyon kanalına silahlı baskın! Ekipler ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
BEIN Sports'a yapılan silahlı baskından ilk görüntü

Silahı kafasına dayadı! BEIN Sports'a yapılan baskından ilk görüntü
Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı

Galatasaray Kocaelispor'u gece yarısı bombaladı
Yeni bir sayfa mı açılıyor? Lucas Torreira'dan Demet Özdemir hamlesi

Galatasaraylı yıldızdan sürpriz hamle! Ünlü ismi radarına aldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Müthiş ralli! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.