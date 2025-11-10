Prof. Dr. Demircioğlu: Oyunlar ve Oyuncaklar Kültürel Değerleri Yansıtmalı

Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Fatih Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, oyunların ve oyuncakların milli, dini, kültürel öğeleri yansıtması gerektiğini söyledi.

Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların çevrelerini oyun ve oyuncaklarla tanıdıklarını ifade etti.

Çocuklarda akran zorbalığını tetikleyen en önemli unsurlardan birisinin, şiddet içerikli dijital oyunlar olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Akran zorbalığı, bulaşıcı olan şiddetin bir ürünüdür. Şiddeti tetikleyen diğer bir unsur ise dijital oyunlardır. Eğer dijital oyunlarda şiddet mevcutsa çocuklar, bu dijital oyunlarla yaptığı pratikleri gerçek hayatta, özellikle okullarda akranlarına aktarabiliyor ve şiddet uygulayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Demircioğlu, oyuncağı oyundan bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Çin, Amerika ve benzeri ülkeler, içerik üreticisi olarak oyun üretiyor. Yanında da ticari amaçlı o oyunda geçen kahramanların oyuncaklarını üretiyor. Doğal olarak üretildiği ülkenin kodlarına dayalı oyuncaklar üretiliyor." dedi.

Türkiye'nin derin ve kültürel geçmişe sahip olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Oyun ve oyuncaklar milli, dini ve kültürel öğelerinizi yansıtmalı, bizim kültürümüzün sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılmalı. Bu oyunlar ve oyuncaklar, bizim ahlakımızı, vicdanımızı ve değerlerimizi yansıtmalı." diye konuştu.

Demircioğlu, özellikle dijital oyunlarda misafirperverlik, yardımlaşma ve hoşgörü gibi Türk örf ve adetlerinde öne çıkan değerlerin yer almasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.