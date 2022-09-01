Prof. Dr. Celal Şengör hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma Güncel Haberler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Celal Şengör hakkında bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 Mayıs 2022'de bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığının suç duyurusu üzerine "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Şengör ifadeye çağrıldı. Şengör'ün ilerleyen günlerde İstanbul Adliyesine giderek ifade vermesi bekleniyor. Güncel Kaynak: AA / Melike Gallenkuş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Celal Şengör Cumhuriyet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Celal Şengör hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma - Haberler

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