Prof. Dr. Barış Doster: Çin Devlet Konseyi'nin Kurumlara İlişkin Reform Planı, Yönetim Verimliliğini Artıracak

Çin'in ulusal yasama organı, yönetimin kapasite ve verimliliğini artırmak için Devlet Konseyi kurumlarının sorumluluklarını optimize etmeye ve düzenlemeye odaklanan reform paketine ilişkin planı onayladı.

Çin'in ulusal yasama organı, yönetimin kapasite ve verimliliğini artırmak için Devlet Konseyi kurumlarının sorumluluklarını optimize etmeye ve düzenlemeye odaklanan reform paketine ilişkin planı onayladı.

Türk akademisyen Prof. Dr. Barış Doster, Çin'deki yönetim modelinin çok iyi işlediğini belirtirken, reform planının verimliliğinin daha da artıracağını kaydetti.

SES 1 (Türkçe): PROF. DR. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Bu yeni vaatler, yeni program, açık konuşmak gerekirse beni pek şaşırtmadı. Çünkü, şaşırmamamı sağlayan şey, ortada iyi işleyen bir modelin var oluşu."

SES 2 (Türkçe): PROF. DR. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Çin'in sanayi hamlelerine baktığımızda, Çin'in doğa ile, çevre ile yeşil ile, tabiat ile uyumlu gelişme, kalkınma, sanayileşme anlamında baktığımızda, karbon sıfıra ilişkin hedeflerine baktığımızda, hibrit otomobiller ya da elektrikli otomobiller konusundaki üretim kapasitesine baktığımızda bu zaten işleyen bir yönetim modeli. Çin'in yabancı yatırım çekme, dış yatırım çekme konusundaki kabiliyetine ve dış yatırımı yapma konusundaki Afrika'dan tutun da Latin Amerika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada, çok sayıda ülkede ve çok farklı sektörlerde işleyen bir model."

SES 3 (Türkçe): PROF. DR. BARIŞ DOSTER, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi:

"Bunu daha da geliştirmek, bunu daha da güçlendirmek, bunu daha da toplumsal tabana yaymak, toplumu devlet aygıtında, toplumu komünist parti aygıtında daha etkili hale getirmek yani mevcutta da olduğu gibi halkı merkeze alan reformlar çerçevesinde halkın iradesine bağlı olan bir yönetim modelinin işlevselliği ve işlerliği pekişecektir."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)