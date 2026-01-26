Kosova'da Badovc Baraj Gölü'nün yüzeyi çöp ve atıklarla kaplandı

Kosova'nın başkenti Priştine'nin başlıca içme suyu kaynaklarından Badovc Baraj Gölü'nün yüzeyi çöp ve plastik atıklarla kaplandı.

Kosova'da son haftalarda sellere neden olan şiddetli yağışlar, ciddi bir çevre sorununu gün yüzüne çıkardı.

1960'lı yıllarda inşa edilen ve 26 milyon metreküp su kapasitesi bulunan Priştine'nin başlıca içme suyu kaynaklarından Badovc Baraj Gölü'nün yüzeyinde ve kıyı boyunca plastik şişelerin, araç lastiklerinin, inşaat ve diğer kentsel atıkların biriktiği gözlemlendi.

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, 13 Ocak'tan itibaren vatandaşlara "su kalitesi iyileşene kadar bu kaynaktan sağlanan suyu tüketmemeleri" yönünde çağrı yaptı.

Vatandaşlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, aynı zamanda turistik bir destinasyon olan gölün temizlenmesi için yetkili kurumlardan acil müdahale ile kirliliğin tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını talep etti.