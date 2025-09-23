Prime Orchestra, Antalya'da Savaş Mağdurlarına Destek Konseri Verdi

Haberler

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaşla etkilenmiş Ukraynalılara yardım için düzenlediği "Rock Sympho Show IV" konserinde Antalya'da sahne aldı. Konserde dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine yer verildi ve izleyicilere mücadele hikayeleri sunularak empati kurulması hedeflendi.

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaştan etkilenen Ukraynalılara yardım etmek amacıyla düzenlediği "Rock Sympho Show IV" konseriyle Antalya'da sahneye çıktı.

Prime Orchestra, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, dünyaca ünlü sanatçıların ve müzik gruplarının şarkılarını seslendirdi.

Orkestra şefliğini Denys Doroshenko'nun üstlendiği etkinlikte, rock ve koro grubunun yanı sıra vokalistler de yer aldı.

Doroshenko, konser sonrası gazetecilere, burada sadece müzik yapmadıklarını, nasıl mücadele ettikleri hakkında hikayeler de anlattıklarını söyledi.

İzleyicilerin kendileriyle empati kurmasını istediklerini belirten Doroshenko, gösterilerin yalnızca eğlence değil, aynı zamanda ilham, destek ve dayanışma mesajı taşıdığını kaydetti.

