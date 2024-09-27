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Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları

Preveze Deniz Zaferi'nin 486. Yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları
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İstanbul Boğazı'nda Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Türk Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 16 savaş gemisinin katılımıyla resmi geçit töreni yapıldı. TCG Anadolu gemisi de etkinliğe eşlik ederken, Deniz Kuvvetleri personeli vatandaşları selamladı.

Haber- Kamera: Mehmet Çalpar

(İSTANBUL) - Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı Yıldönümü ve 28 Eylül Türk Deniz Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında16  savaş gemisinin katılımıyla  İstanbul Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirildi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreniyle kutlandı. Kutlamalar kapsamında İstanbul Boğazı'na girişi yapan gemilere, TCG Anadolu gemisi de eşlik etti.  TCG Anadolu'da hazır bulunan Deniz Kuvvetleri personeli tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi ve vatandaşlar selamlandı.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla da 13 gemi ile 13 liman ziyareti gerçekleştirilecek. Kutlama kapsamında gemiler bugün saat 16.00'ya kadar halka açık olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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