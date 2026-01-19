Haberler

Yunanistan'ın eski Prensesi İrini, son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Yunanistan'ın eski Kralı İkinci Konstantinos'un kız kardeşi Prenses İrini, Atina Metropol Katedrali'nde düzenlenen dini törenle uğurlandı. Törene Avrupa'nın çeşitli kraliyet ailelerinden üyeler katıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda 15 Ocak'ta hayatını kaybeden Prenses İrini aynı zamanda İspanya'nın eski Kraliçesi Sofia'nın da kız kardeşiydi.

Katedralin önünde toplanan vatandaşlar, Prenses İrini için "ölümsüz" diye sloganlar attı.

Törene, hükümeti temsilen Başbakan Yardımcısı Kostis Hacidakis ile Kültür Bakanı Lina Mendoni katıldı.

Törene gelenleri Prenses İrini'nin erkek kardeşi Yunanistan eski Kralı İkinci Konstantinos'un oğlu Pavlos de Grece, karşıladı. Cenazeye Pavlos de Grece'in kardeşleri Nikolaos de Grece, Aleksia de Grece ile Filippos de Grece de katıldı.

Sadece davetlilerin katılabildiği törende, Prenses İrini'nin Avrupa krallıklarındaki akrabaları da yer aldı.

Prenses İrini'nin kız kardeşi eski İspanya Kraliçesi Sofia, İkinci Konstantinos'un eşi Yunanistan eski Kraliçesi Anna Maria da törendeydi.

İspanya Kralı 6. Felipe de, eşi Letizia, kızları Prenses Leonor ve Sofia ile birlikte teyzesi Prenses İrini'yi son yolculuğuna uğurlamak üzere Atina'daydı.

Eski Yugoslavya Kralı ve bir Yunan Prenses olan Alexandra'nın oğlu Prens Aleksandr ve eşi Ekaterini de merasime katılanlar arasındaydı.

Tabutu Yunanistan bayrağına sarılan Prenses İrini, vasiyeti üzerine, katedraldeki törenin ardından eski yazlık Kraliyet Sarayı Tatoi'ye, anne babası ve erkek kardeşi İkinci Konstantinos'un yanına defnedildi.

Yunanistan ve Danimarka Prensesi İrini, Mayıs 1942'de Güney Afrika'da dünyaya geldi. Yunanistan ve Danimarka Prensesi unvanını 1965'ten beri taşıyan İrini, 83 yaşında Madrid'teki Zarzuela Sarayı'nda doğal nedenlerle hayatını kaybetti. Hiç evlenmeyen Prenses İrini'nin çocuğu da bulunmuyor.

1863'te Yunanistan tahtına geçen Kral George'un (Yorgos) Danimarka'daki Glücksburg Hanedanı'ndan olması nedeniyle Yunanistan'daki eski prens ve prenseslerin unvanları "Yunanistan ve Danimarka Prensi" veya "Yunanistan ve Danimarka Prensesi" olarak kullanılıyordu.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
