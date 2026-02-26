Haberler

Prens Harry ve eşi Meghan Ürdün'de tedavi gören Gazzeli yaralıları ziyaret etti

İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, Gazze Şeridi'nden tedavi amacıyla Ürdün'e getirilen Filistinli yaralıları ziyaret etti.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamaya göre insani ziyaret kapsamında Ürdün'e gelen Prens Harry ve eşi Meghan, başkent Amman'daki İhtisas Hastanesi'ne gitti.

Hastanede, Gazze'den getirilerek tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden Prens Harry ve Meghan Markle, hastaların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Filistinli mültecilerin konakladığı Zatari Mülteci Kampı'nı da ziyaret ettiğini bildirdi.

Açıklamada, çiftin kamptaki gençlik merkezinde mülteci gençlerle bir araya geldiği, ayrıca çocuklarla futbol oynayıp sanat ve müzik etkinliklerine katıldığı kaydedildi.

Çift ayrıca, Ürdünlüler ve mültecilere sağlık hizmeti sunulması konusunu görüşmek üzere DSÖ'ye bağış yapan ülkelerin temsilcileri, Birleşmiş Milletler ortakları ve yerel yetkililerle düzenlenen toplantıya katıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
