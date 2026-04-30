Pozantı'da polis, lise öğrencileriyle voleybol oynadı

Adana'nın Pozantı ilçesinde görevli bir polis memuru, lise öğrencileriyle voleybol oynayarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Pozantı Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde güvenliği sağlamakla görevli polis memuru, öğrencilerle sahaya çıkarak voleybol oynadı.

Polis memuru ve öğrenciler arasındaki çekişmeli ve eğlenceli anlar, okulun diğer öğrencileri tarafından da ilgiyle izlendi.

Okul yönetimi, sporu ve birlikteliği destekleyen etkinlikte yer alan öğrencilere ve polis memuruna teşekkür etti.