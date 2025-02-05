Pozantı'da Kar Yağışı Yerleri Beyaza Bürüdü
Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri bürücek ve Akçatekir yaylaları ile bazı kırsal mahallelerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Pozantı Belediyesi, yollarda kar küreme çalışmaları başlattı.
Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Bürücek ve Akçatekir yaylaları ile bazı kırsal mahallelerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Yağışın etkili olduğu bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.
Pozantı Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel