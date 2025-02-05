Pozantı'da Kar Yağışı Yerleri Beyaza Bürüdü

Adana'nın Pozantı ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Bürücek ve Akçatekir yaylaları ile bazı kırsal mahallelerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Yağışın etkili olduğu bölgeler beyaz örtüyle kaplandı.

Pozantı Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması başlattı.