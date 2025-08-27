Poyraz Tekirdağ'da Deniz Ulaşımını Aksatıyor

Marmara Denizi'ndeki poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara yol açarken, balıkçılar kötü hava şartları nedeniyle denize açılamıyor. Poyrazın etkisiyle dalgalar kıyıya yosun ve atıklar sürüklüyor.

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Tekirdağ'da balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle palamut avına çıkamadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Tekirdağlı balıkçıların olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Öte yandan poyrazla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Kentte, poyrazın 2 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
