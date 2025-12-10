Haberler

Portekizli şarkıcılar, ulusal yarışmada seçilmeleri halinde Eurovision'a katılmayı reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz'i 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek amacıyla yarışan 16 şarkıcı, İsrail'in katılımına dair endişelerini dile getirerek yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı. Sanatçılar, EBU'nun tutumunu eleştirerek uluslararası boykot çağrısında bulundu.

Portekiz'i 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etmek için yarışan şarkıcılar, seçilmeleri halinde yarışmaya katılmayı reddettiklerini duyuran ortak açıklama yaptı.

Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) geçen haftaki tavrıyla, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımını oylamaktan kaçınıp yarışmasına izin vermesi ve bunun hemen ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, Slovenya ve son olarak İzlanda'nın İsrail'i boykot için yarışmaya katılamama kararı almasına destekler sürüyor.

Portekiz'i gelecek yıl Eurovision'da temsil etmek için ulusal yarışmaya katılacak 16 şarkıcı, sosyal medya aracılığıyla ortak açıklama yaparak, "gerek ülkelerinin gerekse dünyanın İsrail'e karşı sessiz kalmasının yaşanan trajediye ortak olmaları anlamına geleceğini" belirtti.

Bateu Matou Grubu, Cristina Branco, Djodje, Evaya, Ines Sousa, Marquise Müzikleri Grubu, Francisco Fontes, Gonçalo Gomes, Jacareu, Nunca Mates, Mandarim ve Rita Dias adlı isimlerin de yer aldığı Portekizli şarkıcı ve gruplar, Eurovision'a katılmayı reddettiklerini duyurdu.

Açıklamada, "Rusya'nın 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının siyasi nedenlerle (Ukrayna'nın işgali) yasaklanmasına rağmen, BM'ye göre Gazze'deki Filistinlilere karşı soykırım eylemleri gerçekleştiren İsrail'e aynı önlemin uygulanmamış olması bizi şaşırttı." ifadesi kullanıldı.

Sanatçılar, EBU Genel Kurulunda İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı ses çıkarmadığı ve yarışmadan çekilme kararı almadığı gerekçesiyle Portekiz resmi devlet televizyonu RTP yönetimini de eleştirdi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title