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Portekiz, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemlerini kınadı

Portekiz, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemlerini kınadı
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LİZBON, 30 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Batı Şeria'da tırmanan şiddeti kınadıklarını belirterek "azami itidalle hareket edilmesi" ve sivil nüfusun korunması çağrısı yaptı.

LİZBON, 30 Temmuz (Xinhua) -- Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Batı Şeria'da tırmanan şiddeti kınadıklarını belirterek "azami itidalle hareket edilmesi" ve sivil nüfusun korunması çağrısı yaptı.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, giderek kötüleşen durumdan dolayı "ciddi endişe" duyduklarını kaydeden Rangel, "İsrailli yerleşimcilerin şiddet uygulaması ve yerleşimlerini genişletmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve barış umutlarını baltalamaya devam ettiğini" belirtti.

Rangel, "adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşmanın tek yolu" diye nitelendirdiği iki devletli çözüme bağlılıklarını yineledi.

Birleşmiş Milletler'den aynı gün yapılan açıklamada da Uluslararası Adalet Divanı'nın iki yıl önce işgali yasadışı ilan ettiğine dikkat çekilerek, yerleşimci şiddetinin ve İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının "giderek kötüleştiği" uyarısı yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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