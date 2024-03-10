Portekiz'de Erken Genel Seçimler Başladı

Portekiz'de yaklaşık 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçim için oy kullanma işlemi başladı.

Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi'nin 50. yıl dönümünde, demokrasi tarihinde 18. kez sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 19 siyasi parti seçimlere katılırken, en fazla milletvekili Lizbon (48) ve Porto (40) kentlerinden çıkacak.

Anketler, ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Partinin (PSD), Hristiyan Demokratlar (CSD) ile kurduğu Demokratik İttifakın (AD) az farkla da olsa seçimleri kazanacağını gösteriyor.

Anketlerde, liderliğini PSD Başkanı Luis Montenegro'nun yaptığı AD'nin yüzde 28-32, eski Başbakan Antonio Costa'nın ardından genel başkanını Aralık 2023'te değiştiren ve seçimlere eski Altyapı ve Konut Bakanı Pedro Nuno Santos ile girecek PS'nin ise yüzde 24-29 aralığında oy alacağı tahmin ediliyor.

Sandıktan çıkacak sonuçta ne AD ne de PS'nin 116 olan Meclis çoğunluğunu elde edeceği ve azınlık ya da koalisyon hükümetinin zorunlu olacağı görüşü ağırlık basıyor.

Seçimlerde en çok ülke siyasetinde sadece 5 yıllık bir geçmişi bulunan aşırı sağcı Chega partisinin alacağı sonuç merak ediliyor.

Eski futbol yorumcusu Andre Ventura'nın liderliğini yaptığı Chega'nın, 2019'da sadece bir olan milletvekili sayısını 2022'deki seçimlerde 12'ye çıkardıktan sonra bugünkü seçimlerde 35'e kadar yükselteceği öngörülüyor.

Son 5 yılda üçüncü kez sandığa giden Portekizliler, yeni kurulacak hükümetten siyasetteki yolsuzluğun yanı sıra konut sorunu, sağlık sektöründeki aksamalar, düşük maaşlar, eğitim ve düzensiz göçmen konularında adım atmasını bekliyor.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.

Son 9 yıldır iktidarda olan Başbakan Antonio Costa, yakın çevresindeki yolsuzluk iddialarından dolayı Kasım 2023'te istifa etmişti ve ardından erken seçim kararı alınmıştı.

En son 30 Ocak 2022'de yapılan seçime katılım, 2019'daki seçimlere oranla artışa rağmen yüzde 52 düzeyinde kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, sık sık yaptığı halka sandığa gitmesi çağrısını dün akşam da yineleyerek, "Halkın iradesinin yerini hiçbir şey alamaz." ifadesini kullanmıştı.