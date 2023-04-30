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Portekiz'de 3 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

Portekiz'de 3 kişiyi öldüren silahlı saldırgan intihar etti

Güncel Haberler

Portekiz'in Setubal bölgesinde silahlı saldırgan, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Portekiz'in Setubal bölgesinde silahlı saldırgan, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

Başkent Lizbon'un 50 kilometre güneyindeki Setubal'de görevli emniyet yetkilisi Andreia Gonçalves, yaşları 30 ila 60 olan 4 erkeğin tartıştığını söyledi.

Gonçalves, erkeklerden birinin, diğer 3 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirtti.

Portekiz medyasındaki haberlerde de söz konusu 4 kişinin yasa dışı güvercin yarışlarına katıldığı belirtildi.

Haberlerde, husumetin "yasa dışı bir sebze bahçesi"nden kaynaklandığı iddia edildi.

Portekiz'de sıkı silah yasaları olsa da avlanma amaçlı ateşli silahlar yasal sayılıyor.

Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

Portekiz İntihar Güncel Haberler

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