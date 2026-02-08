Portekiz'de sandık çıkış anketine göre sosyalist Antonio Jose Seguro cumhurbaşkanı seçildi

Portekiz'de bugün yapılan ikinci tur cumhurbaşkanı seçimini, sandık çıkış anketine göre, yüzde 68-73 aralığında oy alan muhalefetteki Sosyalist Parti'den (PS) Antonio Jose Seguro kazandı.

Portekiz'de on bir milyondan fazla seçmen, iki dönem üst üste görev yaptıktan sonra yeniden aday olamayan Marcelo Rebelo de Sousa'nın yerine geçecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

Kamu yayıncısı RTP'nin Katolik Üniversitesinin sandık çıkış anket sonuçlarına dayandırdığı verilere göre, ikinci turda aşırı sağcı Chega Partisinin lideri Andre Ventura ile yarışan sosyalist aday Seguro yüzde 68-73 aralığında oy aldı.

Ventura'nın da yüzde 27-32 aralığında kaldığı görüldü.

Ülkede 2001-2002 yıllarında Başbakan Yardımcısı olan, 63 yaşındaki Seguro, resmi sonuçlara göre de seçimlerden birinci çıkarsa Portekiz'in 1974'ten sonra bu zamana kadarki demokrasi tarihinin 8. cumhurbaşkanı olacak.

Şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve kötü hava şartları yüzünden ülke genelinde acil durumun sürdüğü bir dönemde yapılan seçimlere katılım yüzde 52'nin üzerinde gerçekleşti.

Ülke demokrasi tarihinde ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura gidilmişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ocak'ta gerçekleştirilen ilk turunda Seguro yüzde 31, Ventura ise yüzde 23 oranında oy alarak ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) adayı Luis Marques Mendes, ilk turda oyların sadece yüzde 11'ini alarak, seçimi 5. sırada tamamlamış ve ikinci tura kalamamıştı.