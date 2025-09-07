Portekiz, 94 Yılın En Sıcak ve Kurak Yazını Geçirdi

LİZBON, 7 Eylül (Xinhua) -- Portekiz Deniz ve Atmosfer Enstitüsü, ülkenin bu yaz üç sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalarak son 94 yılın en sıcak ve kurak yaz mevsimini yaşadığını duyurdu.

Enstitüden cuma günü yapılan açıklamaya göre, ortalama hava sıcaklığı 23,51 santigrat dereceye ulaşarak 1991-2020 referans döneminin 1,55 derece üzerine çıktı. Ortalama maksimum sıcaklık ise 30,78 santigrat derece ile 90 yılı aşkın süredir görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi ve normal değerin 2,09 derece üzerinde gerçekleşti.

Maksimum hava sıcaklığı için toplam 33 yeni rekor kırılırken, minimum sıcaklık için 10 yeni rekor kaydedildi. 29 Haziran'da Mora kasabasında ölçülen 46,6 santigrat derece, Portekiz ana karasında haziran ayı için yeni bir maksimum sıcaklık rekoru oldu.

2025 yazı, 1931'den bu yana kayıtlara geçen en kurak yaz oldu. Toplam yağış miktarı yalnızca 10,9 milimetre olarak gerçekleşti. Bu, 1991-2020 ortalamasının yalnızca yüzde 24'üne denk geliyor.

Enstitüsü, ülkenin iklim tarihinde bu yaz mevsiminin öne çıkmasını sağlayan yüksek sıcaklıklar ve minimum yağışın eşi benzeri görülmemiş birleşimine dikkat çekerek, yaz mevsimini "aşırı sıcak ve aşırı kurak" diye nitelendirdi.