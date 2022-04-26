Porsuk Çayı'na düşen telefonunu almaya çalışırken akıntıya kapılan genç kurtarıldı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen cep telefonunu almak istediği sırada akıntıya kapılan genç, ekipler tarafından kurtarıldı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Porsuk Çayı'na düşen cep telefonunu almak istediği sırada akıntıya kapılan genç, ekipler tarafından kurtarıldı.
Musa K, Gökmeydan Mahallesi'nden geçen akarsuya cep telefonunu düşürdü.
Telefonunu almak için suya giren Musa K'nin akıntıya kapıldığını görenler, durumu polise bildirdi.
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Köprünün ayağına tutunan genç, kıyıya çıkarıldı.
Musa K, sağlık kontrolü için Yunus Emre Devlet Hastanesine götürüldü.
AA / Emrah Yaşar - Güncel