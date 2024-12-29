Üye Girişi
Haberler
DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti, teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Öcalan'ın 7 maddelik mesajında dikkat çeken Erdoğan ve Bahçeli detayı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 177 kişi hayatını kaybetti
Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Tiyatro ve Odeon Kazıları Tamamlandı

Pompeiopolis Antik Kenti'nde Tiyatro ve Odeon Kazıları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen tiyatro ve odeon kazı çalışmaları tamamlandı. Kazılar, 2006 yılından bu yana devam etmekte olup, 2024 yılında kamusal yapıların kazılarıyla devam edecek.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'nde tiyatro ve odeonda (konser salonu) yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı.

Zımbıllı Tepe mevkisindeki tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'te 2006'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında yürütülüyor.

Kazı çalışmasına 2012 yılında başlanan tiyatro ile bu yıl başlanan bitişiğindeki odeon olarak adlandırılan bölümde yapılan çalışma tamamlandı.

Mevlüt Eliüşük, AA muhabirine, Pompeiopolis'te 2024 yılı kazılarının kamusal yapılarla devam ettiğini söyledi.

İlk kez 2012 yılında tiyatro kazılarına başlandığını belirten Eliüşük, "2016'ya kadar devam etmiş bu kazılar. 2017 ve 2018'de iki sezon daha kazılar tiyatroda yapılmış. Daha sonra herhangi bir arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirilmemiş." dedi.

Kazı başkanlığını 2022'de devraldıktan sonra tiyatronun restorasyon projelerini hazırladıklarını anlatan Eliüşük, "2023'te bu çalışmaları gerçekleştirmek adına kazıları tamamlamayı hedefledik ama yapının büyüklüğü göz önüne alındığında bunu bitirmek zordu. 2024 yılında özellikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Kültür Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamına Pompeiopolis'in dahil edilmesi, elimizi çok güçlendirdi ve tiyatronun kazılarını bitirdik." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında gelen ödeneğin önemine değinen Eliüşük, "Bize gerçekten tam zamanında yetişmesiyle tiyatronun yanında yer alan odeonumuz var. Odeon çok önemli. Bölgede hem tiyatro hem odeonun olduğunu bir antik kent yok hatta şu anda mevcut tespit edilmiş, tiyatrosu olan bir antik kent de yok. Bu bağlamda önemli." diye konuştu.

Odeonda yaklaşık 3 aylık çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Eliüşük, şöyle devam etti:

"Hem tiyatro hem odeon için rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin ilk adımını attık. Belgeleme çalışmasına başladık. Tüm buluntuların belgelemeleri, üç boyutlu tarayıcıyla gerçekleştirildi. Mimari ekibimiz hemen bunların çizimlerini gerçekleştirilecek ve hızlı şekilde 2025 Mart ya da Nisan ayında Koruma Kuruluna sunacağız. Hemen devamında 2025 yılında bu yapıların restorasyon projeleri bağlamında uygulamalarına geçmeyi hedefliyoruz."

Eliüşük, odeonda bir süre önce buldukları 2 Afrodit heykelinin kendileri için sürpriz olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
img

Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
img

Memur ve emekli refah payı alacak mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'dan Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
Herkes sadece Balde'yi biliyordu! Wanda'dan Icardi'ye bir darbe daha
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
Türkiye defalarca uyarmıştı! Sınırımızdaki 2 bölge tamamen kuşatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
Karar okunurken duruşma salonunda dikkat çeken görüntü

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.