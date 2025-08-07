Pompei'de Yanardağ Patlaması Sonrası Sakinlerin Yaşamı Keşfedildi

İtalya'da arkeologlar, milattan sonra (MS) 79 yılında Pompei antik kentini yerle bir eden yanardağ patlamasının ardından bölge sakinlerinin geri döndüklerine ve harabelerin arasında yaşamaya başladıklarına dair yeni bulgulara ulaştı.

Pompei Arkeolojik Alanı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kazı çalışmaları sonucu patlamadan kurtulanların başka bir bölgede yeni hayat kuracak imkana sahip olmadıkları için kentteki yıkıntıların arasında yaşadıkları tespit edildi.

Kente geri dönen Pompei sakinlerine civardaki şehirlerde yerleşecek yer arayan ve harabelerin arasında değerli eşya bulma umuduyla gelen başka kişilerin de katıldığı belirlendi.

Kente dönenlerin antik Roma yerleşimlerinde yaygın bulunan altyapı ve hizmetlerden yoksun şekilde yaşamlarını sürdürdükleri, bazılarının yanardağdan yayılan küle maruz kalmamak için binaların üst katlarında kaldıkları, alt katların ise kiler olarak kullanıldığı ortaya çıkarıldı.

Pompei Arkeoloji Alanı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "MS 79 sonrası Pompei, bir şehirden çok, ayakta kalan yıkıntıların arasında kurulmuş gri ve kırılgan yapıda bir yığın, adeta bir kamp alanı veya gecekondu yerleşimi olarak yeniden ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamadan önce yaklaşık 20 bin kişinin yaşadığı Pompei, 79 yılındaki felaket nedeniyle lav ve küllerin altında kalarak zaman içinde büyük oranda korunmuş sit alanı haline geldi.

Kalıntıları 16. yüzyılda yeniden keşfedilen Pompei antik kentinde arkeologların kazı çalışmaları sürüyor.

Dönem dönem önemli keşifler yapan arkeologlar, büyük patlamada yaşamını yitiren kent sakinlerine ait kalıntıları da çıkarıyor.