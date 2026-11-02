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Polonya polisi Kaliningrad sınırında sabotaj uyarısıyla özel operasyon yürütüyor

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Polonya Emniyet Genel Müdürü Marek Boron, Kaliningrad sınırında sabotaj ihtimaline karşı polisin özel operasyon yürüttüğünü açıkladı. Boron, geçen hafta askeri istihbarat ve müttefik servislerden uyarı alındığını, sınıra takviye ekipler gönderildiğini belirtti.

Polonya'da, Rusya'nın Kaliningrad eksklavıyla sınır bölgesinde polis, ordu, sınır muhafızları ve istihbarat servislerinin katılımıyla sabotaj ihtimaline karşı özel bir operasyon başlatıldı.

Polonya Emniyet Genel Müdürü Marek Boron, RMF FM radyosuna yaptığı açıklamada, Kaliningrad sınırında sabotaj eylemleri gerçekleştirilebileceğine ilişkin alınan istihbarat doğrultusunda operasyon düzenlendiğini belirtti.

Boron, operasyonun polis tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Geçen hafta Polonya Askeri İstihbarat Servisi ve müttefik ülkelerin istihbarat servislerinden Kaliningrad sınır bölgesinde sabotaj eylemleri gerçekleştirilebileceğine ilişkin uyarı aldıklarını belirten Boron, bu kapsamda silahlı grupların sınırı ihlal etmesi ihtimalinin de değerlendirildiğini bildirdi.

Boron, polisin olası sabotaj eylemlerine karşı Kaliningrad sınırında güvenlik önlemleri aldığını ve çeşitli bölgelerden takviye ekiplerin sınır hattına gönderildiğini belirtti.

Rusya'nın en batıdaki toprağı olan Kaliningrad, 1991'den bu yana eksklav konumunda bulunuyor.

Eksklav ifadesi, bir devletin başka bir devletin araya girmesiyle ana karasıyla bağlantısı kesilmiş topraklarını tanımlamak için kullanılıyor.???????

Kaynak: AA
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