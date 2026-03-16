Polonya: NATO içinde Hürmüz Boğazı'nın korunması görüşülebilir

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD'nin talepte bulunması durumunda NATO'da Hürmüz Boğazı'nın korunmasının görüşülebileceğini belirtti.

Polonya'nın ulusal radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Sikorski, "Hürmüz Boğazı'nın korunmasının görüşülmesi için NATO'ya bir talep gelirse, Amerikalı müttefikimize saygı ve iyi niyet gereği bunu değerlendireceğiz." dedi.

Güvenlik tehditlerinin görüşülmesi için kullanılan NATO Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca şu ana kadar herhangi bir istişarenin başlatılmadığını söyleyen Sikorski, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin böyle bir operasyona Polonya askerlerinin gönderilmesi seçeneğini şimdiden dışladığını hatırlattı.

Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan söz ederken sık sık "biz" yerine "onlar" ve "Avrupa" ifadelerini kullanma alışkanlığından endişe duyduğunu vurguladı.

Polonya'nın AB'den çıkışını ifade eden "Polexit" ile ilgili soruyu da yanıtlayan Sikorski, Polonya'da bazı insanların AB'nin ülke için "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den daha büyük bir tehdit" olduğu yönündeki söylemlere kanmaya başladığını dile getirdi.

Sikorski, "İngiltere hükümeti de AB'den çıkış referandumunu ilan ederken kesinlikle çıkıştan yana olmadığını söylüyordu ama yine de çıktılar. Duygular bu şekilde körüklenebilir, AB hakkında o kadar çok yalan söylenebilir ki insanlar buna inanabilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.