Polonya Dışişleri Bakanı, İran'ın ABD ve Avrupa'ya doğrudan tehdit oluşturmadığını belirtti

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan önce İran'ın Avrupa ya da ABD için "doğrudan bir tehdit" oluşturmadığını söyledi.

Sikorski, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği röportajda, İran'daki çatışmanın Avrupa için riskler taşıdığını ifade etti.

Sikorski, yükselen petrol fiyatları ile jeopolitik gerilimlerin ülkesi için de sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

"İran gerçekten Amerikalılar için doğrudan bir tehdit miydi?" sorusuna Sikorski, "ABD ve İsrail doğal olarak duruma ilişkin kendi değerlendirmelerine sahip ancak ben şahsen ABD ya da Avrupa için hatta İsrail için bile 'doğrudan bir tehdit' fark etmedim." yanıtını verdi."

Sikorski, önleyici savaşların bazen haklı görülebileceğini ve Nazi Almanya'sına karşı zamanında önleyici bir savaş başlatılmış olsaydı dünyanın çok daha büyük acılardan kurtulabileceğini savundu.

İran'a yönelik saldırılara katılma niyetlerinin olmadığını belirten Sikorski, "Şu anda sınırımızda bir savaş var. Emperyal devlet ideolojisine sahip saldırgan bir Rusya var ve hava sahamıza insansız hava araçları gönderiyor. Burada, hemen yanı başımızda yeterince uğraşacak şeyimiz var." ifadelerini kullandı.

Sikorski, Avrupa'nın kendi güvenliği konusunda daha büyük rol üstlenmesi gerektiğine de değinerek, "Avrupa, özellikle Batı Avrupa, barışın getirdiği kazanımları çok uzun süre tüketti ve savunma sektörünü yeterince silahsızlandırmamakla kalmadı, aynı zamanda sanayisini kaybetti. Bu hata düzeltilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.