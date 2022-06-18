Polonya'dan Ukrayna'ya yardım müzayedesi ve konseri - Haberler

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Polonya'dan Ukrayna'ya yardım müzayedesi ve konseri

AA - Omar Marques - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, Polonya'nın Krakow kentindeki Krzysztofory Sarayı'nda "Özgür Ukrayna" temalı bir yardım müzayedesi ve konseri düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, Polonya'nın Krakow kentindeki Krzysztofory Sarayı'nda "Özgür Ukrayna" temalı bir yardım müzayedesi ve konseri düzenlendi. Ukraynalı şarkıcı Zoriana Grzybowska'nın konser verdiği yardım müzayedesinde, Ukrayna hastaneleri ve Ukraynalı yetimhaneler için bağış toplamak üzere, aralarında Rus savaş gemisi Moskwa'nın batışını kutlayan ünlü posta pulunun, Rus roketlerinin parçalarının ve Rus mühimmat kutusunun da bulunduğu sıra dışı ürünler satışa sunuldu.

AA / Omar Marques - Güncel

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