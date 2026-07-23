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Polonya'dan İsrail'e: Yasa dışı yerleşimler kaldırılsın

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Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ortadan kaldırılması ve Filistin'e ait gümrük ile vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ortadan kaldırılması ve Filistin'e ait gümrük ile vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sikorski, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile Varşova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Polonya'nın 1988'den bu yana Filistin'in bağımsızlığını tanıdığını anımsattı.

Batı Şeria'da toprakların yasa dışı şekilde ele geçirilmesinin ve yerleşimci şiddetinin durdurulması gerektiğini belirten Sikorski, "Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinin ortadan kaldırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Sikorski, Batı Şeria'nın İsrail'in bir parçası olmadığını, tüm dinlere mensup kişilerin korunması ve ibadet yerlerine tam erişimlerinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Filistin yönetiminin mali kaynaklarına erişiminin yeniden sağlanması gerekliliğine değinen Sikorski, Filistin'e ait gümrük ve vergi gelirlerinin serbest bırakılmasını İsrail'den talep etti.

Sikorski, bu kaynakların Filistin yönetiminin etkin şekilde faaliyet göstermesine ve kamu görevlilerine maaş ödeyebilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

İsrail ile Filistin'in üzerinde uzlaşılmış sınırlar temelinde barış içinde bir arada yaşamasını desteklediklerini dile getiren Sikorski, Filistin halkının barış içinde yaşama ve kültürel mirasının hukuki koruma altında olma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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