Tren istasyonundaki mülteciler

Merkez tren istasyonundan trene binenler Polonya'da Ukraynalı mültecilere yardım mesaisi sürüyor

VARŞOVA (AA) – HÜSEYİNGULU HÜSEYİNZADE – Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan ayrılan mülteciler, Polonya'nın başkenti Varşova'ya gelmeye devam ediyor.

Polonya'nın "Avrupa'ya açılan en önemli kapılarından biri" olarak bilinen Varşova'da merkez tren istasyonu, Ukrayna'dan kaçarak başta Berlin olmak üzere diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Çok sayıda yardım kuruluşu, istasyonda kurdukları çadırlarla Ukraynalı mültecilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Varşova merkez tren istasyonunda aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı Ukrayna vatandaşlarına özel bilgi merkezleri bulunuyor.

Polonya itfaiye teşkilatı personeli de Varşova'ya gelen Ukraynalılara gönüllü olarak yardım ediyor.

Uzun bilet kuyruklarının dikkati çektiği istasyonda mültecilere ücretsiz telefon hattı alma imkanı da sunuluyor.

İstasyonda İspanya ve İngiltere bayraklarının bulunduğu merkezlerde Ukraynalı mülteciler, seyahat prosedürleri hakkında bilgilendiriliyor.

Ukraynalı mülteciler Polonya içinde trenleri ve toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabiliyor.