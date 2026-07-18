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Polonyalıların çoğunluğu, 2014'ten bu yana ilk kez Ukraynalıların ülkelerine gelmelerine karşı

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CBOS anketine göre Polonyalıların %52'si savaştan kaçan Ukraynalıların kabulüne karşı çıkarken, 2014'ten bu yana ilk kez çoğunluk olumsuz tutum sergiliyor. 2022'de %94 olan destek oranı düşerken, nefret suçları da %30 arttı.

Polonya'da yapılan ankette, halkın yarısından fazlasının 2014'ten beri ilk kez Ukraynalı mültecilerin ülkeye gelişine karşı çıktığı belirlendi.

Polonya'da kamuoyu araştırma kuruluşu CBOS tarafından yapılan son ankette, halkın yüzde 52'si savaşın etkilediği Ukrayna'dan gelenlerin kabul edilmesine karşı çıkarken, yüzde 42'si Polonya'nın Ukrayna'dan gelenleri kabul etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

CBOS, 2014'ten bu yana ilk kez Polonyalıların çoğunluğunun Ukraynalı mültecilerin Polonya'ya gelişine olumsuz baktığını kaydetti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'de Polonyalıların yüzde 94'ünün Ukraynalı mültecilerin gelişine destek verdiğini anımsatan CBOS, Ukraynalılara yönelik olumsuz tutumun 2023 yılının ortalarında başladığını belirtti.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesi ise polis verilerine dayandırdığı haberde, 2026'nın ilk yarısında Ukraynalılara yönelik bildirilen nefret suçu ihbarlarının geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 30 arttığını ifade etti.

Ulusal basına göre, Polonya bir milyondan fazla Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Lejla Bıogradlıja Aksan
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