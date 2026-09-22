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Polonya'da okul ve cami hedefli terör saldırısı şüphelisi 17 yaşındaki genç tutuklandı

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Polonya'da okul ve cami hedefli kitlesel terör saldırısı hazırladığı şüphesiyle 17 yaşındaki genç gözaltına alındı. Mahkeme 3 ay tutuklu yargılanmasına karar verdi; evinde silah, patlayıcı ve Nazi sembolleri ele geçirildi, 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Polonya'da Nazi ideolojisine hayran olduğu belirtilen 17 yaşındaki bir genç, aralarında okul ve caminin de bulunduğu hedeflere yönelik, çok sayıda kişinin öldürülebileceği kitlesel terör saldırısı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, faşizm, nefret ve kanlı saldırı planlanmasına hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmeyeceğini belirtti.

Zurek, "Polonya İç Güvenlik Ajansı (ABW), savcılıkla işbirliği içinde aralarında bir okul ve caminin de bulunduğu yerlere yönelik kitlesel bir terör saldırısı hazırlayan Pawel G'yi gözaltına aldı. Evinde silah, patlayıcı maddeler ve Nazi sembolleri ele geçirildi. Mahkeme, savcılığın talebi üzerine geçici tutuklama kararı verdi." bilgilerini verdi.

Polonyalıların güvenliğine el kaldıranların hukukun tüm sertliğiyle karşı karşıya kalacağını ifade eden Zurek, güvenliğin toplumun temelini oluşturduğunu vurguladı.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkedeki gizlilik yasaları nedeniyle Pawel G. olarak tanımlanan 17 yaşındaki şüpheli hakkında, terör suçları işlemek amacıyla kurulmuş organize suç örgütüne katılmak, Nazi ve faşist ideolojiyi yaymak ve terör saldırısında çok sayıda kişiyi öldürmeye hazırlanmak dahil üç suçlama yöneltildi.

Mahkeme, şüphelinin 3 ay süreyle tutuklu yargılanmasına karar verdi. Suçlama kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak: AA
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