Varşova'da 'NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İş Birliği' paneli düzenledi

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından Varşova'da, Doğu Araştırmaları Merkezi (OSW) iş birliği ile 'NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İş Birliği' başlıklı panel düzenlendi.

İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Avrupa'daki çeşitli müttefik ülkelerin başkentlerinde çeşitli programlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, Polonya'nın başkenti Varşova'da Doğu Araştırmaları Merkezi (OSW- Osrodek Studiów Wschodnich) iş birliğiyle 'NATO'nun Geleceği ve Polonya-Türkiye Savunma İş Birliği' başlıklı bir panel düzenlendi.

Etkinlikte, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Büyükelçilik yerleşkesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Milletvekili Fatma Aksal ve ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever'in de katıldığı toplantıda basın mensuplarının Türkiye'nin NATO'ya ilişkin yaklaşımına ve son dönemde yaşanan uluslararası meselelere ilişkin sorular yanıtlandı. Daha sonra basına kapalı olarak Doğu Araştırmaları Merkezi'nin çalışma ofisinde düzenlenen panel, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Departmanı Başkanı Karol Wasilewski moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

'TÜRKİYE'NİN NATO İÇERİSİNDEKİ ROLÜ DEĞERLENDİRİLDİ'

Panelde, küresel istikrarsızlık ve çatışma ikliminin, Temmuz 2026'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni Müttefikler arasında birlik, uyum ve dayanışmayı güçlendirmek için kritik bir dönüm noktası haline getirdiği ifade edildi. Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu'daki artan istikrarsızlık ve çatışmanın, belirsizliği artırdığı vurgulanarak NATO'nun Müttefikler için sağladığı güvenlik şemsiyesinin öneminin altı çizildi. Türkiye'nin NATO'ya ilişkin perspektifinin de ele alındığı panelde, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana İttifak'a sunduğu katkılar ile NATO içerisindeki stratejik rolü değerlendirildi.

Panele NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Milletvekili Fatma Aksal, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Fırat Tanrısever, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Politikaları Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Damian Przenioslo ve Doğu Araştırmaları Merkezi Güvenlik ve Savunma Departmanı Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Justyna Gotkowska konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı