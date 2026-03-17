Haberler

Polonya'da bir sürücü adayı 9 yılda 139 denemenin ardından yazılı ehliyet sınavından geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya'nın Tarnow şehrinde bir sürücü adayı, yazılı ehliyet sınavını geçmek için 9 yıl boyunca 139 kez denemiş ve toplamda yaklaşık 1800 avro harcamıştır. Aday, artık direksiyon sınavına geçmek için hazırlanıyor.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ülkenin güneyindeki Tarnow şehrinde 2017 yılından bu yana ehliyet almak için yazılı sınava giren sürücü adayı, geçen hafta 139'uncu denemesinde sınavı geçebildi.

Bu süreçte sınavı geçmek için yaklaşık 1800 avro harcayan aday, artık direksiyon sınavını geçmeye çalışacak.

Tarnow'daki sınav merkezinin müdürü Pawel Gurgul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu kişi sınava girmekten vazgeçmedi. Bu da ehliyetin onun için çok önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

Gurgul, adayın yazılı sınava hazırlanmak için tasarlanan uygulamanın deneme sürümünü kullandığını, tüm soruları içeren tam sürümü kullanmaya başladıktan sonra gelişme kaydettiğini ve bunun sonucunda sınavı geçtiğini ifade etti.

Tarnow'daki vaka alışılmadık olsa da Polonya için ulusal bir rekor değil. Polonya medyasındaki haberlerde, Piotrkow kasabasından bir sürücü adayının 17 yıl içinde 163 denemeden sonra yazılı ehliyet sınavını geçtiği belirtildi.

Tarnow'daki bir başka sürücü adayı ise direksiyon sınavına 58 kez girdi ancak sınavı hala geçemedi.

Polonya mevzuatında, adayların yazılı ve direksiyon sınavını kaç kez tekrar edebileceğine dair bir sınır bulunmuyor.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

Netanyahu'dan yeni video: Onu da öldürdük, İran halkı ayaklansın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
Barış Alper yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız

Yuvadan uçuyor! Radara alan takımları reddetmesi imkansız
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?

Belediyeler kimlere emanet izleyip görün
Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı

Fatih Camii'nde hareketlilik! Kadınlar başörtülerini attı
7 yıldır esir hayatı yaşatılan 8 yaşındaki çocuk, kendi adını bile bilmiyormuş

Türkiye'yi derinden etkileyen olayda dehşete düşüren detaylar

Çin: İran, Lübnan ve diğer Orta Doğu ülkelerine insani yardım sağlayacağız

Çin resmen sahaya iniyor