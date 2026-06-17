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Polonya'da "Demre Günü" etkinliği yapıldı

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Polonya'nın Starogard Gdanski şehrinde Demre'nin kardeş kenti olarak düzenlenen 'Demre Günü' etkinliğinde ilçenin tarihi, kültürel değerleri ve yöresel ürünleri tanıtıldı. Etkinlik, iki şehir arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdi.

Polonya'nın Starogard Gdanski şehrinde "Demre Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Demre'nin kardeş kenti olan Starogard Gdanski'deki etkinlik ilçenin tanıtım filminin izlenmesiyle başladı.

Etkinlikte Demre'nin tarihi, kültürel değerleri ve güzellikleri tanıtıldı.

Demre Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yatgın, etkinlikte ilçeye özgü yöresel ürünleri de sergilediklerini belirtti.

Etkinliğin Demre ve Starogard Gdanski arasındaki arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirdiğini dile getiren Yatgın, Demre'ye gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurguladı.

Etkinliğe Demre Ziraat Odası Başkanı Yusuf Kapar da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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