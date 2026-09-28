Polonya'da canlı yayında skuterli kıza çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtildi

Polonya'da canlı yayında skuterli kıza çarpan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polonya'nın kuzeyindeki Koscierzyna'da TVP Info canlı yayını sırasında otomobil, elektrikli skuter kullanan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk hafif sıyrıklarla kurtuldu, olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü kısa süre sonra geri döndü.
Polonya'da televizyon ekibinin canlı yayın bağlantısı sırasında otomobilin çarptığı elektrikli skuter kullanan 14 yaşındaki kız çocuğu hafif yaralandı.
TVP Info muhabiri Milosz Sieliwonczyk'in Polonya'nın kuzeyindeki Koscierzyna kentinden canlı yayın bağlantısı yaptığı sırada, siyah bir otomobil elektrikli skuter kullanan 14 yaşındaki kız çocuğuna çarptı.
Canlı yayına yansıyan görüntülerde, söz konusu otomobilin ara sokağa dönerken elektrikli skuter kullanan çocuğa çarptığı, çarpmanın etkisiyle çocuğun aracın ön camına çarparak yola düştüğü görülüyor.
Televizyon ekibi, kazanın hemen ardından acil yardım ekiplerini arayarak kıza yardım etti.
Bölge polisi, kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün birkaç dakika sonra geri döndüğünü, alkollü olmadığını ancak ehliyetinin olmadığını açıkladı.
Polis, çarpmanın şiddetine rağmen çocuğun yalnızca hafif sıyrıklarla kurtulduğunu bildirdi.
Kazanın koşullarına ilişkin soruşturma sürüyor.